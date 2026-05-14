Daniel Noboa: "Queremos más operaciones en zonas urbanas que en la ruralidad"

Durante una entrevista con la BBC, el presidente de la República Daniel Noboa indicó que el Gobierno busca realizar más operaciones en zonas urbanas que en la ruralidad.

Las declaraciones fueron emitidas a propósito de "la lucha contra la inseguridad y las redes criminales que afectan a la región".

"Queremos o buscamos más operaciones en zonas urbanas que en la ruralidad en el futuro. Puede ser con EE.UU., Japón, Corea, Unión Europea y otras naciones que intercambien experiencias con Ecuador", dijo.

Noboa califica como positiva relación con EE.UU.

El mandatario aseguró además, que la cooperación con Estados Unidos en seguridad es positiva para el país.

"Ecuador fue olvidado por años y ahora somos un elemento clave en la pelea contra el narcoterrorismo, el crimen organizado y la minería ilegal", comentó.

Finalmente, reiteró que se seguirá trabajando para desmantelar estructuras financieras del narcoterrorismo.

“Es una batalla que debemos pelearla por las generaciones futuras, por nuestras niñas y niños; es un sacrificio (…). Si no peleamos, perderemos a nuestro país", concluyó.