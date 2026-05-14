Hantavirus vs. Covid-19: la OMS descarta una alerta de pandemia global

La OMS ha negado que el hantavirus sea una nueva pandemia como la del covid-19.

El reciente brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius y los reportes internacionales sobre contagios entre personas despertaron preocupación en usuarios de redes sociales.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en que no se trata de una nueva pandemia como el Covid-19.

La OMS recalca que el riesgo para la población general sigue siendo bajo y que el hantavirus tiene una forma de transmisión muy distinta a la del coronavirus.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad zoonótica, es decir, se transmite de animales a humanos.

Generalmente está asociada a roedores silvestres infectados, especialmente ratones de campo.

Sin embargo, la cepa Andes se puede contagiar de persona a persona, lo que aumenta la preocupación.

¿Cómo se transmite el hantavirus?

Las principales vías de contagio son:

Respirar aire contaminado con excrementos de roedores.

Tener contacto directo con ratones infectados o sus residuos.

Mordeduras de roedores.

En el caso de la variante Andes, presente en Sudamérica, sí puede transmitirse entre personas.

Sin embargo, la OMS aclara que esto ocurre únicamente mediante contacto estrecho y prolongado.

¿Por qué el hantavirus no es una pandemia como el Covid-19?

El hantavirus no se ha expandido de manera masiva como el covid19, por eso no se han encendido las alertas como una posible pandemia.

Aunque para el hantavirus no existe una vacuna, los especialistas insisten en que el contagio no se ha expandido de manera que preocupe.