Ocho barrios de Quito sin agua potable la noche de este jueves 22 de octubre
La suspensión comenzó a las 20:00 debido a trabajos programados en la red de distribución. El servicio se restablecerá paulatinamente durante la mañana del viernes.
Ocho barrios del norte de Quito tendrán una suspensión programada del servicio de agua potable desde las 20:00 del jueves 22 de octubre.
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Actualizado:
22 oct 2026 - 21:13
Ocho barrios del norte de Quito permanecen sin servicio de agua potable la noche de este jueves 22 de octubre de 2026, debido a trabajos programados por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps).
La suspensión comenzó a las 20:00 y responde a trabajos de empalme en la red matriz de agua potable, como parte de un proyecto de optimización hidráulica para mejorar la distribución del servicio.
¿Qué barrios de Quito están sin agua?
Según Epmaps, los sectores afectados son:
- La República
- La Pradera
- Batán Bajo
- Benalcázar
- Mariana de Jesús
- Rumipamba
- Voz de los Andes
- Las Casas Bajo
¿Cuándo regresará el agua potable?
La empresa municipal prevé que el suministro se restablezca progresivamente durante la mañana del viernes 23 de octubre.
El servicio no regresará al mismo tiempo en todos los sectores, debido al proceso de recuperación de presión en las tuberías.
Los trabajos se desarrollan en dos puntos de la parroquia Iñaquito: las calles Ulloa y Murgeon, y la intersección de las avenidas Mariana de Jesús y 10 de Agosto.
Las intervenciones forman parte de la primera fase del Proyecto de Optimización Hidráulica de las Redes de Distribución del área urbana de Quito.
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