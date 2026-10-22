Aguacero deja sin luz y apaga semáforos en sector del Seminario Mayor en Quito

Un corte de energía eléctrica afecta a varios sectores del norte de Quito desde las 15:30

El corte de energía se reportó desde las 15:30 en varios sectores del norte de Quito, luego de las fuertes lluvias registradas en la capital este jueves 22 de octubre del 2026.

Hasta las 17:00, los semáforos de varias intersecciones continuaban apagados, según los reportes disponibles.

Entre los puntos afectados están los cruces de la avenida América con la calle Colón y la avenida América con La Gasca.

La falta de señalización semafórica generó dificultades para la circulación de vehículos en estas intersecciones.

Negocios también reportan afectaciones por el corte eléctrico

Usuarios en redes sociales señalaron que la falta de energía complicó el tránsito en el sector.

Además, el corte afectó a negocios y locales ubicados a la altura del Seminario Mayor, que permanecían sin suministro eléctrico.

La Empresa Eléctrica Quito no ha confirmado la causa exacta del corte ni el horario de restablecimiento del servicio.

Se recomienda a los conductores circular con precaución por las intersecciones afectadas.