Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Aguacero deja sin luz y apaga semáforos en sector del Seminario Mayor en Quito

Los semáforos de las avenidas América y Colón quedaron apagados, lo que complicó la movilidad vehicular tras el fuerte aguacero.

Un corte de energía eléctrica afecta a varios sectores del norte de Quito desde las 15:30

Captura de video mejorada con IA

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

22 oct 2026 - 17:15

Unirse a Whatsapp

El corte de energía se reportó desde las 15:30 en varios sectores del norte de Quito, luego de las fuertes lluvias registradas en la capital este jueves 22 de octubre del 2026. 

Hasta las 17:00, los semáforos de varias intersecciones continuaban apagados, según los reportes disponibles.

Entre los puntos afectados están los cruces de la avenida América con la calle Colón y la avenida América con La Gasca.

La falta de señalización semafórica generó dificultades para la circulación de vehículos en estas intersecciones.

Negocios también reportan afectaciones por el corte eléctrico

Usuarios en redes sociales señalaron que la falta de energía complicó el tránsito en el sector

Además, el corte afectó a negocios y locales ubicados a la altura del Seminario Mayor, que permanecían sin suministro eléctrico.

La Empresa Eléctrica Quito no ha confirmado la causa exacta del corte ni el horario de restablecimiento del servicio.

Se recomienda a los conductores circular con precaución por las intersecciones afectadas.

Te puede interesar