Pabel Muñoz y el abogado Néstor Marroquín que lo demandó firmaron acta de 'respeto mutuo'

Audiencia de juzgamiento por supuestas calumias interpuesta por Nestor Marroquin en contra del alcalde Pabel Muñoz.API / DANIEL MOLINEROS

La audiencia de juzgamiento en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se realizó este martes 26 de agosto del 2025. Esto por una denuncia que fue presentada el pasado 28 de mayo de este año, por Néstor Marroquín, quien impulsa un pedido de revocatoria del mandato del funcionario capitalino

Según la denuncia, Muñoz habría proferido expresiones en descrédito en contra del promotor del proceso de revocatoria de su mandato de forma hostil en un programa de radio. Eto es considerado una contravención de cuarta clase que es sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días.

El Alcalde informó luego de la audiencia que las dos partes llegaron a un acuerdo: firmar un acta de respeto mutuo donde quede claro que ambos se expresarán públicamente el uno del otro con respeto.

Dentro del proceso, según Muñoz, el abogado Marroquín planteó que el Burgomaestre ofrezca disculpas públicas, pero finalmente hubo el desestimiento de las partes.

"Aceptamos el desistimiento que hace el denunciante. Nunca hemos cometido la contravención que se planteaba", dijo Muñoz en rueda de prensa. Como parte de los compromisos, las partes tampoco se podrán referir al tema que llevó a la controversia. Al final se resolvió que Marroquín desistió de la demanda y Muñoz no presentará alguna contra demanda.