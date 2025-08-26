La Expo Café 2025 será el 20 de septiembre en Quito; asistirán productores de las parroquias

El 20 de septiembre se realizará la Expo Café 2025 en la plaza Quinde, en La Mariscal.

La Plaza Quinde, en la zona de La Mariscal, en el centro norte de Quito, será el escenario de la primera edición de la Expo Café de Quito 2025. Este evento busca mostrar la calidad del café quiteño, dinamizar la economía de la ciudad y devolverle vitalidad a este tradicional barrio de la capital.

La realización de la feria del café será de 10:00 a 18:00. Los vecinos, turistas, productores y apasionado por el buen café podrán disfrutar de concursos como el ‘Barista Quiteño 2025’ y la ‘Taza Quiteña’. Además de degustaciones, catas especializadas, shows artísticos y muchas sorpresas más.

Este será un encuentro que une tradición, emprendimiento y cultura alrededor de una bebida que identifica al mundo entero. "Nuestro interés es que se conozca en el mundo a este café, un buen café y de gran calidad que viene de la ciudad más linda del mundo. Tenemos un riquísimo café de especialidad, que se lo comercializa en el Mercado Mayorista", afirmó el alcalde Pabel Muñoz.

Está previsto que la Expo Café de Quito 2025 reunirá a caficultores, emprendedores, empresarios, académicos y público en general. Esto será un espacio pensado para compartir experiencias, abrir ruedas de negocios y fortalecer la cadena productiva cafetera.

Según el Municipio de Quito en la feria se contará con productores de las parroquias como Pacto, Gualea, Nanegal y Nanegalito. Allí cientos de familias se dedican a esta actividad en armonía con la naturaleza. Su comercialización en el Mercado Mayorista y su consolidación son parte de una apuesta por la sostenibilidad, el comercio justo y el orgullo quiteño.