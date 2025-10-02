Pabel Muñoz anuncia veedores para vigilar firmas recolectadas en proceso de revocatoria

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, habló este jueves 2 de octubre a través de Tik Tok sobre el proceso de revocatoria que enfrenta. Dijo que como parte del proceso designará veedores para vigilar las firmas recolectadas. Cuestionó que el Tribunal Contencioso Electoral haya admitido el pedido en una tercera instancia.

"Los que pusieron la demanda de revocatoria tienen que poner ahí veedores para que vean que las firmas sean buenas. Y nosotros también tenemos que poner veedores, que no nos pasen gato por liebre", dijo Muñoz, en una transmisión en directo en redes sociales.

El Burgomaestre detalló que envió una carta a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, para expresar su preocupación por declaraciones en redes sociales de los promotores de la revocatoria, quienes afirman que el 90 % de las firmas son válidas, antes de que el organismo emita una resolución.

"Tanto los proponentes de la revocatoria como yo deberemos presentar a gente que ayude a verificar si las firmas son legales, están bien recibidas. Ya son algunos procesos en el país donde vemos que la gente no está convencida, pero firma", insistió Muñoz.