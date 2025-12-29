Pabel Muñoz nombró 12 expertos como titulares de empresas y secretarías municipales

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció los cambios que realizará en su Gabinete de Gobierno.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, oficializó 12 de los 14 cambios que tendrá su equipo de trabajo para el próximo año. Lo hizo este lunes 29 de diciembre del 2025, durante su enlace semanal.

Según dijo, el cambio obedece a un proceso permanente de evaluación y fortalecimiento de la gestión municipal, además de la ejecución presupuestaria que ha tenido cada institución.

Muñoz enfatizó en que los nuevos perfiles, además de ser expertos en sus ramas, tienen amplia experiencia en gestión de lo público. El alcalde recalcó la importancia de mantener perfiles que sepan administrar el Estado.

Con los nuevos cambios, el gabinete municipal mantiene la paridad en los cargos con 50% hombres y 50% mujeres. Estos son los principales cambios:

Administración General Grace Rivera: economista con maestrías en la PUCE y FLACSO, cuenta con una sólida trayectoria en alta gerencia pública y coordinación técnica .Secretaría General de Planificación María José Vera: ingeniera comercial, experta en contratación y gestión pública. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en los sectores público y privado. Procuraduría Metropolitana Doris Salazar: doctora en Jurisprudencia y Magíster en Fiscalidad Internacional con más de 25 años de trayectoria y amplia experiencia en cargos de alta responsabilidad en los sectores público y privado. Secretaría de Salud Carlos Carvajal: médico salubrista, PhD en Ciencias de la Salud en el Trabajo, con una sólida y reconocida trayectoria en la gestión pública del sector salud, tanto en el Ministerio de Salud Pública como en el IESS. Empresa de Servicios Aeroportuarios Francisco Andrade: Ingeniero y abogado, con maestría en Administración de Empresas y diplomado en Manejo Estratégico de Negocios. Cuenta con experiencia en el sector agroindustrial y en comercio exterior. Empresa Mercado Mayorista Rossman Camacho: cuenta con una Maestría Internacional en Administración de Empresas, en la Escuela Politécnica del Ejército E.S.P.E., Diplomado de Administración de Riesgo Financiero del Tecnológico de Monterrey, Certificación Habilidades Gerenciales de la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco, entre otros estudios. Empresa de Rastro Ivette Leiva (Subrogante): economista y magíster en Estudios Socioambientales, con más de 6 años de experiencia en el Sector Público, asesora en la Empresa de Rastro desde junio de 2023, con amplia experiencia en administración pública, gestión institucional y administración. Empresa de Seguridad Anabel Rivadeneira: abogada con más de 15 años de experiencia en el sector público, con trayectoria en instituciones de la Función Ejecutiva, la academia y, en los últimos años, en la gestión municipal. Instituto Metropolitano de Patrimonio Milton Chávez: arquitecto con amplia experiencia y una trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional. Ha obtenido diversos premios, especialmente por su destacada práctica en el diseño e intervención de edificios y entornos patrimoniales. Dirección de Catastro Silvia Espinosa: economista, con maestría en Administración de Empresas y diplomado en Administración de Proyectos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión pública, gestión financiera y administrativa, optimización de procesos y gestión de proyectos. Zonal Manuela Sáenz Gardenia Segovia: abogada especializada en contratación pública, con maestría en Derecho Administrativo y en Derecho del Comercio Internacional. Cuenta con formación complementaria en Ciencias Políticas, Administración Pública y Gobernanza Territorial. Fundación Museos Ivette Celi: magíster en Política Pública (FLACSO Ecuador) y en Historia Hispánica por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC Madrid), especialista en política cultural comunitaria (FLACSO Argentina) y licenciada en Restauración y Museología.

En su programa semanal ‘Frecuencia Quito’ señaló que en total serán 14 cambios, sin embargo, dos aún están por definirse y serán anunciados el próximo 5 de enero.

El alcalde también hizo un reconocimiento a las autoridades salientes por el rabajo que realizaron por la ciudad.