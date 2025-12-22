75% del Río Machángara tiene zonas críticas de contaminación de residuos sólidos, según estudio

El Machángara es un río histórico para Quito y en un inicio representó una fuente de agua para la ciudad y posteriormente un espacio de recreación. Sin embargo, de ese río ya no queda nada debido a los niveles críticos de contaminación que enfrenta, según un estudio de Galápagos Guardians.

El estudio revela que el 75% de los tramos que comprenden el río Machángara está contaminado por residuos sólidos. Para levantar los resultados se utilizó evidencia satelital, levantamientos con drones y un equipo humano realizó trabajo de campo. Con ello se determinó que el río requiere una intervención urgente.

De acuerdo con el informe, en prácticamente todo el recorrido urbano se identificaron segmentos con niveles de contaminación clasificados como altos o críticos. Esto debido a la expansión de la urbe en Quito, lo que ha intensificado la presión sobre el río y multiplicado los puntos de acumulación y la presencia de residuos sólidos arrastrados desde diversos afluentes.

Puntos más críticos de contaminación

El análisis evidenció que sectores como El Calzado, el Mercado Mayorista, La Recoleta, el Parque Lineal de El Recreo y zonas cercanas al Quicentro Sur concentran niveles altos y críticos de contaminación.

Los principales contaminantes identificados incluyen: plásticos de un solo uso, envases PET, espuma plástica, residuos domésticos, llantas y materiales de construcción. Esto sumado a la combinación de botaderos informales, descargas de aguas residuales, troncos caídos que actúan como barreras naturales y la morfología del cauce generan condiciones que facilitan la retención de desechos.

Acciones implementadas

Desde el Municipio de Quito aseguran que en lo que va del año se han realizado una serie de acciones para limpiar el cauce del río y recuperar algunos espacios. Por ejemplo, indicaron que se limpiaron casi 30 kilómetros de bordes de quebradas y se despejó más de 21 mil metros cuadrados de taludes.

Para mejorar el ambiente también se sembraron 3 mil plantas nativas en la parte alta de la microcuenca. "Son trabajos que reducen riesgos y, sobre todo, ayudan a que el Machángara empiece a recuperar su rumbo natural", indicó el Municipio de Quito en un comunicado.