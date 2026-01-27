'Lupo' fue rescatado de balcón en el que vivía sin ninguna protección en el sur de Quito

UBA rescató a un perro de nueve meses que vivía en un pequeño balcón.

'Lupo' fue rescatado de un balcón en el que vivía aislado, en el sur de Quito. Este perro de nueve meses de edad permanecía en condiciones inadecuadas sin ningún tipo de cuidado.

El pequeño balcón, en el que fue hallado el peludito, no contaba con barandales ni muros de protección, por lo que podría haber caído o sufrido un accidente, informó el Municipio capitalino el 25 de enero de 2026.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) intervino y rescató al animal. Cuando el personal municipal llegó encontró al perro en un reducido espacio junto a sus desechos.

El hecho se registró en el barrio Santo Tomás, en el sector de Guamaní. El tutor de 'Lupo' indicó que adoptó al animal unos meses atrás, luego de que la apreja que lo cuidaba regresó a su país.

Según la UBA, el tutor de 'Lupo' justificó el hecho de mantener al perro en el balcón por el embarazo de su esposa y la recomendación médica de no mantener contacto con el peludito, ya que suelta mucho pelo.

En el balcón en el que vivía 'Lupo' no había acceso permanente a agua ni alimento. Además el perro no estaba esterilizado ni contaba con su esquema de vacunación.

'Lupo' fue trasladado a uno de los centros de atención de la UBA donde será atendido y colocado un microchip antes de buscar un nuevo hogar responsable y amoroso.

