Fuerte congestión vehicular en la av. Simón Bolívar por choque de un auto contra un poste de luz

Un vehículo impactó contra un poste en la av. Simón Bolívar, sentido norte-sur

Un vehículo impactó contra un poste en la av. Simó Bolívar a la altura del intercambiador de la Autopista General Rumiñahui, la mañana de este martes 27 de enero del .

El el lugar hay fuerte congestión vehicular, mientras personal de la Empresa Eléctrica Quito realiza trabajos para retirar el poste que quedó virado sobre la calzada.

Se conoce que el siniestro ocurrió pasadas las 05:00 y que el conductor abandonó la escena del siniestro. Dos carriles de la vías se cerraron al tránsito vehicular en sentido norte - sur.

20 heridos por siniestro de bus en La Argelia

Más temprano, un bus interprovincial de la cooperativa Flota Imbabura, se volcó en la av. Simón Bolívar, en el sector de La Argelia y dejó 10 personas heridas.

Según el Cuerpo de Bomberos, en el sitio se estabilizó a 20 personas que presentaron politraumatismos y heridas generales y se los trasladó a una casa de salud para recibir atención.