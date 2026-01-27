Gallera clandestina, que funcionaba cerca de un colegio en Calderón, fue clausurada

La Agencia Metropolitana de Control clausuró una gallera clandestina en Quito.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró una gallera clandestina ubicada a 300 metros de una unidad educativa, en el sector de Bellavista de Calderón, en el norte de la ciudad.

En el lugar se identificó la asistencia de alrededor de 60 personas y había aproximadamente 50 gallos. Los animales se encontraban en una situación precaria, con rastros de sangre asociados a las peleas. Esta práctica se considera maltrato animal.

Al notar la intervención de las autoridades de control, los asistentes intentaron evadir el control apagando las luces y la música. Los organizadores intentaron trasladar a los animales y huir. Sin embargo, los militares los retuvieron e impidieron su escape.

Clausuran gallera clandestina al nororiente de Quito

“Estas actividades no solo implican crueldad y sufrimiento para los animales, sino que además generan riesgos y normalizan escenarios de violencia en los barrios”, señaló Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC.

Este es el segundo caso registrado en lo que va de 2026, luego del operativo ejecutado el pasado 9 de enero en el sector San Juan de Calderón.

En 2025, la AMC inició 25 procedimientos sancionatorios por galleras clandestinas. Esa cifra triplica los registros de 2024.

¿Cuáles son las sanciones?

Según el Código Municipal, está prohibido criar, reproducir, entrenar o utilizar animales para peleas, así como organizar, promocionar o asistir a este tipo de eventos, conductas tipificadas como infracciones muy graves.

Las sanciones para los responsables ascienden a 10 remuneraciones básicas unificadas, equivalentes a 4 820 dólares.