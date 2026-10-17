Dos personas a bordo de un taxi fueron asesinadas en Carcelén, norte de Quito

Policía investiga el asesinato de dos personas a bordo de un taxi en Carcelén, norte de Quito.

Dos personas fueron asesinadas la noche del viernes 16 de octubre de 2026 en el sector de Carcelén, en el norte de Quito.

Según informó la Policía Nacional, hombres armados a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra las víctimas que se encontraban en el interior de un taxi, en la avenida Jaime Roldós Aguilera y Francisco del Campo.

En el informe de las autoridades se detalla que, los atacantes, luego de disparar varias veces contra las víctimas, huyeron del lugar.

El ECU 911 notificó la emergencia, personal de primero auxilios trasladó a las víctimas al hospital San Francisco de Quito donde se confirmó la muerte.

Los fallecidos fueron identificados como Carlos Alfredo C., de 43 años; y N. K. C. P., adolescente de 16 años. El informe policial sostiene que el hombre registraba detenciones por tráfico de sustancias ilícitas.

Al sitio llegaron unidades especilizadas de la Policía Nacional para realizar las investigaciones correspondientes y recopilación de indicios que permitan esclarecer las circunstancias de este hecho violento.

Entre los indicios la policía retuvo seis dispositivos móviles para investigaciones.

Dos aprehendidos por presunta alteración de la escena.

Uniformados del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) observaron a una pareja ingresar al taxi y presuntamente sustraer dos dispositivos móviles que se encontraban en el interior.

Por esta razón las autoridades procedieron a la aprehensión inmediata de José Luis A., de 30 años; y Evelyn Jakelyne C., de 38 años. Ambos de nacionalidad ecuatoriana.

Según la información policial, el hombre registra antecedentes por el delito de robo.