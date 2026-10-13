'Disparó a quemarropa': habla amigo del grafitero asesinado por guardia en el norte de Quito

Amigo del grafitero asesinado en Quito rompe el silencio y desmiente al guardia de seguridad que disparó a Diego Guerrero.

A pocos días del ataque violento registrado en Quito —que cobró la vida de Diego Guerrero, de 32 años—, uno de sus amigos que acompañaba a la víctima la madrugada del pasado sábado 10 de octubre de 2026 rompió el silencio.

En un testimonio desgarrador, desmintió la versión del guardia de seguridad detenido y aseguró que el disparo que mató a su amigo impactó de forma directa en la ventana del vehículo, sin mediar advertencia previa.

"Salimos a dar una vuelta"

Carlos* (nombre protegido), conductor del vehículo y amigo de la infancia de Diego, relató a Teleamazonas que llevaban más de 10 años dedicados al arte urbano y al skate.

Contó que esa madrugada, tras varios meses sin verse debido a sus ocupaciones laborales.

Decidieron encontrarse en Pifo para conversar y posteriormente subir al norte de Quito en su automóvil.

Habla uno de los sobreviviente del ataque armado propinado por un guardia de seguridad en contra de unos grafiteros en Quito.

Al llegar al sector de la Plaza Argentina, uno de sus acompañantes descendió para realizar un grafiti rápido en una puerta de un predio en construcción.

Fue en ese instante cuando el guardia de seguridad salió armado con una carabina o escopeta.

"No hubo advertencia previa, no nos dijo qué están haciendo. Él salió, tomó su arma y yo vi con todas las intenciones de que nos iba a disparar (...) Mi amigo se alcanza a subir al auto y, al momento de arrancar, el guardia disparó a quemarropa directo a la ventana". Carlos*, amigo de Diego Guerrero.

La desesperada huida hacia los valles

Tras la detonación, Carlos* sintió un golpe en la nuca debido a los perdigones y, al mirar hacia el asiento trasero, descubrió que Diego Guerrero estaba herido y ensangrentado.

Debido a que un día antes se le había pinchado el neumático de repuesto, el vehículo circulaba con una llanta averiada.

Aun así, lograron cruzar el túnel Guayasamín hasta llegar al sector de Miravalle, donde el auto sufrió un desperfecto mecánico total.

Ante la imposibilidad de avanzar y la falta de respuesta inmediata de las asistencias, un taxista que transitaba por el sector se detuvo para auxiliarlos.

Asimismo, los ayudó a trasladar de urgencia a Diego hasta el Hospital de los Valles, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

En la casa de salud, los médicos confirmaron que Diego Guerrero falleció. Pexels

Desmienten vínculos delictivos y piden justicia

Visiblemente afectado, el sobreviviente rechaza las versiones que intentan vincular a los jóvenes con actividades delictivas o estructuras criminales.

"Éramos personas trabajadoras, él ayudaba a su madre y yo también. Es mentira lo que dicen. Diego siempre fue alegre, carismático y buen amigo. Queremos que se haga justicia, que se aplique todo el rigor de la ley porque lo que hizo este señor es inconcebible". Carlos*, amigo de Diego Guerrero.

Asimismo, mostró su preocupación ante posibles influencias en el proceso judicial.

Carlos* señala que durante los trámites en la Fiscalía observaron al representante de la compañía de seguridad saludando con familiaridad a varios presentes, por lo que temen que el caso pueda diluirse.

Contexto del caso y situación legal

El hecho ocurrió cerca de las 04:00 del sábado 10 de octubre. Tras las pericias de la Dinased y Criminalística, el presunto agresor fue identificado.

El guardia de seguridad, Anthony S, de 25 años, fue capturado en flagrancia cerca del antiguo aeropuerto de Quito.

Las autoridades incautaron el arma tipo escopeta, cartuchos y los videos de seguridad que sustentan la instrucción fiscal por el delito de homicidio.