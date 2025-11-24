Cuenca: Arcsa decomisó 311 medicamentos caducados y sin registro que estaban a la venta

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) detectó la venta de 311 medicamentos caducados en una farmacia de Cuenca. Entre los productos que se comercializaban había antigripales, mentol, suplementos y soluciones para nebulización.

Los técnicos de Arcsa encontraron los productos que presentaban fechas de vencimiento manipuladas, borradas y remarcadas. El consumo de estos medicamentos representa un riesgo grave, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Al no tener registro sanitario pueden provocar irritación, reacciones alérgicas o pérdida de eficacia. Arcsa inmovilizó los productos y clausuró el establecimiento como parte del operativo desplegado.

Además, la entidad de control inició un proceso administrativo sancionatorio, que contempla multas de hasta 10 salarios básicos unificados, según la Ley Orgánica de Salud. El organismo recordó que toda farmacia debe contar con un bioquímico o químico farmacéutico responsable de garantizar la seguridad y calidad de los productos que se venden.