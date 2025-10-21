Policía falleció al intentar evitar un robo en Colinas del Norte en Quito; se investiga el hecho

Un policía en servicio activo murió asesinado en un ataque de presuntos delincuentes ocurrido en el norte de Quito el lunes 20 de octubre del 2025. El fallecimiento del uniformado Ariel Alexander Gómez Flores se confirmó por parte de la institución policial este 21 de octubre.

Aún no está claro cómo ocurrieron los hechos violentos. Según las primeras versiones, Gómez estaba llegado al sector de Colinas del Norte donde se encuentra su domicilio, y fue atacado "por sujetos armados, quienes le dispararon en varias ocasiones". Esto al tratar de evitar un robo.

El hecho violento generó reacción inmediata de la Policía. En la zona se realizó un despliegue operativo con unidades especializadas para encontrar a los presuntos responsables del asesinato de Gómez. "Rechazamos enérgicamente este acto violento que enluta a la familia policial y al Ecuador", publicó la institución en su mensaje de condolencias en la red social X.

El Comandante de la Policía, Pablo Vinicio Dávila, también se pronunció en sus redes sociales. "Expreso mi profundo pesar por la irreparable pérdida de nuestro compañero, quien dio su vida en el cumplimiento del deber, intentando impedir un acto delictivo", manifestó.