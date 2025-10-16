Conmoción por brutal asesinato de joven que conversaba con una amiga en un parque en Quito

"No quiero que otra madre sienta el dolor que yo estoy sintiendo" son las duras palabras de la madre de un joven de 24 años que fue brutalmente asesinado en un parque de un barrio del sur de Quito.

El violento hecho ocurrió durante un asalto en el barrio Mariscal Sucre, ubicado en la ciudadela Ibarra en el sur de Quito, mientras el joven conversaba con una amiga en la acera de un parque cuando dos hombres armados que se movilizaban en un auto color blanco los interceptaron.

En un forcejeo para evitar el robo el joven recibió un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte de manera instantánea.

Un familiar de la víctima señaló que los paramédicos que atendieron la emergencia le indicaron que no se pudo hacer nada porque el joven "estaba sin signos vitales".

La Policía que empezó la investigación para dar con el paradero de los asesinos, asegura que ya cuenta con pistas de los implicados. Luis Yandún, jefe policial del Circuito La Ecuatoriana, señala que personal de sus unidades de inteligencia han recabado las pistas "de un vehículo blanco y los rastros con las cámaras" para dar con los responsables.

Vecinos del sector están indignados por el hecho y aseguran que el sector se ha convertido en muy peligroso. La madre del joven pide que se haga justicia por la muerte de su hijo.