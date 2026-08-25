Quito destina 100.000 dólares a proyectos climáticos liderados por jóvenes; ¿cómo participar?

Los jóvenes entre 15 y 24 años tienen una nueva oportunidad de obtener recursos no reembolsables para financiar iniciativas ambientales, con lo cual podrán transformar sus ideas en acciones frente al cambio climático.

El Municipio de Quito, a través del Fondo Ambiental de Quito, destinará 100.000 dólares a esta iniciativa en la XVIII Convocatoria de Fondos Concursables – Acción Climática Juvenil.

Esta convocatoria nace de una oportunidad internacional: la capital fue seleccionada como una de las 300 ciudades del mundo que forman parte del Youth Climate Action Fund, iniciativa impulsada por Bloomberg Philanthropies para fortalecer soluciones climáticas lideradas por jóvenes.

La ciudad recibió un financiamiento inicial de 50.000 dólares, al que el Fondo Ambiental de Quito sumó otros 50.000 dólares para ampliar el alcance de esta oportunidad.

El objetivo de esta edición es impulsar propuestas que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático, fortalezcan la resiliencia de Quito y promuevan el liderazgo juvenil.

Los proyectos deberán alinearse con el Plan de Acción de Cambio Climático de Quito (PACQ 2025) y podrán abordar temas como ecosistemas, agua, residuos, riesgos climáticos, construcción sostenible, movilidad y acción climática inclusiva.

Una oportunidad para pasar de la idea a la acción

La convocatoria cuenta con dos categorías:

Categoría A – Iniciativas para la Acción Climática : financiamiento de 1.000 a 5.000 dólares para proyectos de rápida implementación, con un plazo de hasta cinco meses.

– : financiamiento de 1.000 a 5.000 dólares para proyectos de rápida implementación, con un plazo de hasta cinco meses. Categoría B – Innovación e Impacto Climático: financiamiento de 5.001 a 10.000 dólares para iniciativas con potencial de escalabilidad, innovación o impacto comunitario ampliado, con un plazo de hasta 12 meses.

¿Cómo postular?

Si está interesado en ser parte de este proyecto, debe ingresar a www.fondoambientalquito.gob.ec, para postular y conocer las bases del concurso. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 21 de septiembre de 2026.

Las propuestas deberán ser diseñadas y lideradas por al menos dos jóvenes de entre 15 y 24 años, con el respaldo de una organización legalmente constituida.

Además del financiamiento, los equipos participantes accederán a sesiones de aprendizaje y mentoría técnica especializada para fortalecer sus propuestas.

Los proyectos podrán ejecutarse en barrios, comunidades, instituciones educativas, parques, espacios públicos, quebradas, áreas verdes y otros espacios del Distrito Metropolitano de Quito.