Qué es el CIIU y cómo beneficia con menos trámites para los negocios en Quito

Municipio de Quito actualiza el CIIU: Conozca los cambios que facilitan la apertura de negocios

Restaurantes, cafeterías, hoteles, bares y discotecas de Quito tendrán menos pasos administrativos para obtener permisos de funcionamiento.

La actualización del Catálogo de Clasificación Industrial Internacional Uniforme, conocido como CIIU, busca unificar las actividades económicas del Distrito Metropolitano con la clasificación nacional.

¿Qué es el CIIU y cómo facilita el trámite de la LUAE?

El CIIU es una clasificación que permite identificar la actividad económica que realiza un negocio o empresa.

Esta información sirve como base para distintos procesos, entre ellos la obtención de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE).

Quito inició una actualización de su catálogo para eliminar diferencias con la clasificación que se utiliza a escala nacional.

El objetivo es que actividades económicas que antes tenían requisitos o categorías distintas puedan ser registradas bajo criterios más claros.

Más de 4 700 negocios se benefician de la simplificación

La primera fase de este proceso actualizó 569 actividades económicas que tenían condiciones específicas.

Los principales beneficiados son más de 4 300 restaurantes y cafeterías, además de unos 435 establecimientos de alojamiento, bares y discotecas.

Uno de los cambios elimina parámetros relacionados con la capacidad de los locales y la vinculación hotelera, que anteriormente podían generar pasos adicionales durante los trámites.

Con la actualización, varias actividades pasarán a manejarse bajo categorías más simples.

Julio Espinosa, presidente de la Asociación de Cervecerías del Ecuador y fundador de Andes Brewing Co., señaló a Quito informa, que los cambios dan mayor claridad a emprendedores que combinan actividades como la producción de cerveza artesanal y el funcionamiento de restaurantes.

Cambios buscan facilitar la obtención de permisos

La homologación del CIIU también busca que exista mayor coincidencia entre la información registrada en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y los datos utilizados para tramitar la LUAE en Quito. Esto podría reducir correcciones y trámites repetidos.

Los cambios forman parte de una estrategia para simplificar procesos relacionados con la apertura y funcionamiento de negocios.

La actualización fue aplicada en una primera etapa mediante la Resolución ADMQ 0008-2026.

La segunda fase revisará 4 500 actividades más

El Municipio de Quito prevé desarrollar una segunda etapa entre julio y octubre de 2026.

En ese período se revisarán aproximadamente 4 500 actividades económicas adicionales y se analizará la incorporación de otras actividades que todavía no constan en el catálogo metropolitano.

Con estos cambios, los negocios podrán contar con una clasificación más alineada con el sistema nacional al momento de realizar trámites relacionados con sus actividades económicas en Quito.