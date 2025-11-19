Quito: capacitación en ventas y operaciones de bodega dirigida a mujeres iniciará en diciembre

El programa 'Mujeres Echando Raíces (MERA)' es una iniciativa que capacitará a damas en situación de movilidad humana y de comunidades de acogida. Las interesadas pueden inscribirse en este programa de formación gratuita para fortalecer las habilidades técnicas y socioemocionales. Así lo anunció la Prefectura de Pichincha en sus redes sociales

La convocatoria a esta certificación en ventas y operaciones de bodega estará dirigida a mujeres en situación de movilidad (nacionalidad venezolana) o ecuatoriana de comunidades de acogida.

Requisitos para postular al curso

Uno de los requisitos para postularse y participar en este programa es residir en parroquia Calderón o alrededores, en el norte de Quito.

También está dirigido a mujeres en situación de movilidad que pueden ser de nacionalidad venezolana o también de comunidades de acogida.

Las interesadas en participar en esta capacitación pueden inscribirse hasta el 23 de noviembre del 2025. Esta será en modalidad presencial y virtual y tendrá una duración de 60 horas. Está previsto que comience en diciembre.

Los beneficios del programa

En el formulario de inscripción se detalla que este programa de formación en habilidades técnicas de empleabilidad en áreas como ventas o operaciones, logística de bodega, complementadas con talleres en habilidades socioemocionales y orientación legal laboral.

Este acceso gratuito a capacitaciones certificadas en ventas y operaciones de bodega. Habrá talleres grupales sobre habilidades blandas, orientación laboral y legal. También habrá oportunidades de conectarte con empresas aliadas comprometidas con la igualdad de género y la inclusión laboral.