Nueva jornada extraordinaria para obtener el pasaporte en el Registro Civil este 23 de agosto

Nueva jornada extraordinaria, la número 13, para obtener el pasaporte en Ecuador

El Registro Civil anunció una nueva jornada extraordinaria para este sábado 23 de agosto, para que lo ciudadanos puedan obtener el pasaporte en Ecuador. La atención será de 08h00 a 14h00, en 25 agencias de 22 provincias del Ecuador.

La modalidad de atención, para esta fecha, será la siguiente:

Agencias Iñaquito (Quito), Gobierno Zonal (Guayaquil) y San Blas (Cuenca) atenderán a los ciudadanos que:

Hayan pagado y agendado su servicio de pasaportes para el sábado 23 de agosto, a través de la Agencia Virtual.

su servicio de pasaportes para el sábado 23 de agosto, a través de la Agencia Virtual. Hayan realizado el pago por su documento de viaje hasta el viernes 22 de agosto del año en curso.

por su documento de viaje hasta el viernes 22 de agosto del año en curso. Tengan un turno y deseen adelantar su cita.

En las 22 agencias habilitadas restantes, no se requerirá el turno; es decir, los ciudadanos que realicen el pago y acudan con los requisitos establecidos serán atendidos durante esta jornada.

Requisitos para el trámite

Los ciudadanos que requiera acceder al servicio de pasaportes deben acercarse con:

Turno agendado a través de la Agencia Virtual, en el caso de Guayaquil, Quito y Cuenca.

agendado a través de la Agencia Virtual, en el caso de Guayaquil, Quito y Cuenca. Comprobante de pago emitido por la entidad bancaria donde realizó el pago (impreso).

emitido por la entidad bancaria donde realizó el pago (impreso). Cédula de identidad vigente.

de identidad vigente. Pasaporte anterior (en caso de renovación y si se encuentra vigente).

(en caso de renovación y si se encuentra vigente). En caso de pérdida o robo, presentar el Formulario de Documentos Extraviados, disponible en el sitio web del Consejo de la Judicatura: https://appsj.funcionjudicial.gob.ec/documentosExtraviados/publico/formulario.jsf

Requisitos para los menores de edad que requieran el pasaporte:

Es indispensable la presencia de padre y madre al momento del trámite.

Si ambos progenitores se encuentran en el país y solo uno puede asistir, se debe presentar un poder notariado, especial y específico, autorizando la emisión del pasaporte.

Si el padre o la madre está fuera del país, se debe presentar un poder consular, también especial y específico.

En ambos casos, el documento debe incluir los nombres completos y número de cédula del menor de edad.

¿Cuánto cuesta obtener el pasaporte en Ecuador?

Adultos y menores de edad: USD 90.00

Personas de la tercera edad: USD 45.00

Personas con discapacidad igual o superior al 30%: sin costo

Las personas de grupos de atención prioritaria (niñas y niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad) no requieren turno previo y pueden acercarse a las agencias directamente.

El Registro Civil recordó que el pasaporte se entregará en la agencia donde fue atendido, hasta en ocho días laborales.

En lo que va del año 2025, el Registro Civil del Ecuador ha desarrollado 12 jornadas extraordinarias, donde se han beneficiado más de 166 mil ciudadanos. Solo en las dos últimas jornadas, realizadas el 26 de julio y el 16 de agosto, cerca de 5 800 personas obtuvieron su pasaporte.