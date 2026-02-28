Quito: Centro Cultural Iraní fue blanco de agresión por civiles

Testimonios y videos difundidos por usuarios muestran a individuos que descendieron de un vehículo y arremetieron contra la sede del centro

La tarde del sábado 28 de febrero de 2026, un grupo de personas atacó el Centro Cultural Iraní ubicado en Quito, en medio de tensiones regionales que se viven por el conflicto en Medio Oriente, según denuncias publicadas en redes sociales y reportes ciudadanos

Testimonios y videos difundidos por usuarios muestran a individuos que descendieron de un vehículo y arremetieron contra la sede del centro, lanzando piedras, palos y gases lacrimógenos hacia las instalaciones.

El ataque, que ocurrió mientras en el interior del recinto había personas adultas y menores participando en actividades culturales durante el mes de Ramadán, también incluyó insultos hacia quienes se encontraban en el lugar.

En las publicaciones se aprecia, además, a una persona con una herida en la cabeza y un vehículo con el espejo retrovisor dañado, presuntamente como consecuencia de la agresión.

Hasta el cierre de esta edición, la Policía Nacional de Ecuador se encuentra verificando los hechos y no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre detenciones, responsabilidades o imputaciones por el ataque al centro cultural.