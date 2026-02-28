Trump evalúa tomar el control de Irán o retirarse en días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este 28 de febrero de 2026 que analiza distintos escenarios tras la ofensiva lanzada junto a Israel contra Irán, entre ellos ampliar la operación o retirarse en un corto plazo.

Según sus declaraciones, una de las opciones contempla mantener la presión militar e incluso asumir un control más amplio sobre el territorio iraní. Otra alternativa sería poner fin a la intervención en un periodo de dos o tres días, dependiendo de la evolución de la situación.

“Puedo prolongarlo y tomar el control de todo, o terminarlo en dos o tres días y decirles a los iraníes: Nos vemos de nuevo en unos años si comienzan a reconstruir sus programas nucleares y de misiles“ Donald Trump

Trump sostuvo que su decisión estará ligada a la respuesta iraní y al desarrollo de los acontecimientos posteriores al ataque, que ha generado reacciones diplomáticas y militares en Medio Oriente.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión regional, luego de los bombardeos reportados en territorio iraní y la posterior respuesta con misiles hacia posiciones vinculadas a Estados Unidos e Israel.