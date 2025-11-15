Quito planifica un escenario para los espectáculos internacionales en el Parque Bicentenario
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció que hay un proyecto para construir un escenario destinado a conciertos de gran nivel en Ecuador.
El Parque Bicentenario se proyecta como espacio para conciertos internacionales.
Actualizada:
15 nov 2025 - 19:23
El exitoso paso de Shakira por Quito activó el plan del Municipio capitalino de contar con un espacio ideal para conciertos internacionales. Tras la asistencia de más de 100 000 personas al estadio Olímpico Atahualpa, ahora el plan del Municipio es levantar un escenario ideal para espectáculos artísticos de nivel.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció que están avanzados los estudios para la construcción de una arena de espectáculos en el parque Bicentenario. El plan e busca posicionar a la capital en el circuito internacional de grandes conciertos y actividades culturales y de turismo.
El nuevo espacio que se proyecta tendría una capacidad para 15 000 personas. Sin embargo, este podrá ampliarse y llegar a tener capacidad de hasta 35 000 o incluso 50 000 personas, según la magnitud del evento.
“Ya están realizados los estudios; posteriormente vendrá el proceso de contratación. Si necesitamos una arena para 15 000 espectadores, la acomodamos para ese número", manifestó Muñoz.
El Burgomaestre destacó que esta infraestructura será modular y flexible, lo que permitirá adaptarla tanto para conciertos como para otros tipos de espectáculos. El Concejo Metropolitano también espera ampliar los planos de esta infraestructura que permitiría modernizar el espacio para shows especiales.
