Shakira marcó un récord en Ecuador con 105 000 asistentes a sus tres conciertos en Quito

La cantante colombiana Shakira marcó un récord en el área de los espectáculos en Ecuador al haber reunido a más de 105 000 aficionados en los tres conciertos que ofreció en la capital ecuatoriana, informaron este miércoles 12 de noviembre del 2025 los organizadores.

Apuntaron que el público, de todas las edades, vibró con un repertorio que recorrió tres décadas de música. Shakira combinó sus nuevos éxitos, como 'Te Felicito' y 'TQG', con clásicos que han marcado generaciones como 'Suerte', 'Las de la Intuición', 'Antología' y 'Día de Enero'.

Los conciertos de la gira ´Las mujeres ya no lloran´, realizados los pasados sábado, domingo y la noche del martes, duraron unas dos horas cada uno, con un "impacto económico de aproximadamente 50 millones de dólares y la estampa de ser el concierto más grande en la historia del país", señalaron en un comunicado.

El interés de miles de fanáticos por el concierto realizado en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de Quito, dinamizó el comercio, el sector hotelero y el turístico, entre otros.

El "éxito más taquillero de la historia de los espectáculos en Ecuador" se selló con la venta completa de la taquilla para los tres días del concierto, subrayaron.

Anoche, varias personas se quedaron fuera del estadio olímpico Atahualpa pues no encontraron boletos para asistir al último concierto de la barranquillera en la capital de Ecuador, hasta donde llegaron fanáticos de varias provincias e incluso de otros países para el espectáculo de la colombiana.

Recientemente reconocida por Billboard como la artista femenina de pop latino más importante de todos los tiempos y galardonada con el premio Global Touring Icon, Shakira continúa haciendo historia con su ´Las mujeres ya no lloran world tour´, que ya supera los dos millones de asistentes en diversos países.