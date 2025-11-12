Ed Sheeran y Shakira reviven “Hips Don’t Lie” después de 20 años de su lanzamiento

Ed Sheeran, Shakira y Beéle en el estudio durante la grabación del remake de “Hips Don’t Lie”.

El cantautor británico Ed Sheeran ha colaborado con algunos de los artistas más grandes de la industria, desde Taylor Swift hasta Elton John.

Sin embargo, su más reciente unión con Shakira marca un punto especial en su carrera; juntos revivieron el clásico “Hips Don’t Lie”, el himno que marcó el Mundial de Alemania 2006 y que cumple 20 años de su lanzamiento.

La idea surgió durante una visita de Ed Sheeran a Barcelona, donde ambos artistas coincidieron en el estudio de grabación.

El británico propuso una reinterpretación moderna del éxito, manteniendo su energía original pero con nuevos arreglos acústicos y pop contemporáneo.

El resultado es una versión que combina el sonido acústico de Sheeran con la fuerza rítmica y carisma característico de la colombiana.

Lanzada originalmente en 2006 junto a Wyclef Jean, “Hips Don’t Lie” se convirtió en un fenómeno global que llevó a Shakira al número uno en más de 50 países.

Hoy, dos décadas después, el remake con Ed Sheeran busca renovar su legado y conectar con nuevas audiencias sin perder su esencia.

Esta no es la primera vez que Ed Sheeran y Shakira cruzan caminos. Ambos coincidieron durante la grabación de temas para la banda sonora de Zootopia 2, donde su química artística ya había dejado ver una conexión especial.

Aquella colaboración sembró la semilla de lo que hoy se consolida como una de fusión exitosa entre la colombiana y el británico.