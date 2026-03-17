Repentino corte de luz afecta a sectores de Quito por segundo día consecutivo

Un repentino corte de luz afectó a varios sectores de Quito al mediodía de este martes.

Repentino corte de luz en Quito al mediodía de este martes 17 de marzo de 2026. Este apagón ocurre por segundo día consecutivo en la capital ecuatoriana.

Cerca del mediodía un apagón sorprendió a los moradores del norte capitalino, en los sectores de Iñaquito, Granda Centeno y La Y.

En redes sociales usuarios consultaron a la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) por el corte de luz. Sin embargo, la respuesta fue que un "equipo técnico atenderá la orden de trabajo y se normalizará su servicio".

Este corte repentino ocurre por segundo día consecutivo en la capital ecuatoriana. La noche del lunes sectores de Quito se quedaron sin luz por hasta dos horas.

La EEQ no ha emitido un pronunciamiento de qué ocasionó los cortes de energía en la ciudad en ambas ocasiones.