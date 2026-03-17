ANT amplía el número de municipios en los que se reactiva la matriculación vehicular

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que continúa el proceso de normalización de sus servicios a escala nacional. Este martes 17 de martes del 2026 anunció la reactivación del acceso a la matriculación vehicular en 15 Municipios que cumplieron con los requisitos técnicos establecidos.

Los cantones habilitados para retomar este servicio son: Baba, Chilla, Nabón, San Cristóbal, Santo Domingo, Balsas, Chordeleg, Quilanga, Santa Ana, Sucre, Biblián, Daule, Quinindé, Santa Rosa y Tiwintza.

Con esta incorporación, 142 municipios y mancomunidades ya están habilitados para interoperar con la ANT, como parte de la reactivación progresiva del sistema a nivel nacional. Mientras tanto, los GAD restantes continúan en proceso de revisión técnica para su pronta habilitación.

Reactivación casi total de servicios

La entidad también informó que se ha logrado el restablecimiento del 97% de los servicios, lo que incluye todos los trámites relacionados con licencias de conducir en todas sus categorías, disponibles tanto en línea como de forma presencial.

Sin embargo, la ANT señaló que el módulo de emisión de certificados aún se encuentra en proceso de estabilización, por lo que el Certificado Único Vehicular (CUV) todavía no está disponible.

La institución explicó que actualmente trabaja en el fortalecimiento de los mecanismos de validación de pagos, con el objetivo de garantizar mayor seguridad en los trámites y prevenir posibles estafas durante este proceso de reactivación.