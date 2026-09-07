Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Rotura de tubería deja sin agua a 15 sectores de Calderón, este lunes 7 de septiembre de 2026

La suspensión se produjo por la rotura de una tubería matriz. El servicio se restablecerá de manera progresiva una vez concluyan los trabajos.

Quince sectores de Calderón continúan sin agua potable este lunes 7 de septiembre tras la rotura de una tubería matriz en el norte de Quito.

Redes Sociales

Autor

Melany Oñate D.

Actualizada:

07 sep 2026 - 11:22

Unirse a Whatsapp

Este lunes 7 de septiembre, 15 sectores de Calderón, en el norte de Quito, continúan afectados por la suspensión del servicio de agua potable, tras la rotura de una tubería matriz.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) informó que el daño se produjo en una tubería de 300 milímetros y que equipos técnicos trabajan en su reparación.

thumb
La Epmaps informó que la suspensión del servicio de agua potable en 15 sectores de Calderón se debe a la rotura de una tubería matriz.Epmaps

¿Qué sectores están afectados?

La suspensión afecta a:  

  •  Barrios Centrales de Calderón
  • El Clavel
  •  Paredes
  • José Terán
  • San José
  • San Luis de Calderón
  • San José de Morán
  • Luz y Vida
  • Sierra Hermosa
  •  San José Alto
  • La Tola
  • Collas
  •  Bellavista
  •  Julio Zavala
  • Progreso
  • Esperanza

¿Cuándo regresará el agua?

Epmaps indicó que el servicio será restablecido de manera progresiva una vez que finalicen los trabajos de reparación.

Esto significa que el abastecimiento no regresará simultáneamente a todos los sectores, debido al proceso necesario para recuperar la presión en la red.

La afectación comenzó el domingo 6 de septiembre y no corresponde a un corte programado, sino a una emergencia ocasionada por la rotura de la tubería.

Te puede interesar