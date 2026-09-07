Rotura de tubería deja sin agua a 15 sectores de Calderón, este lunes 7 de septiembre de 2026

Quince sectores de Calderón continúan sin agua potable este lunes 7 de septiembre tras la rotura de una tubería matriz en el norte de Quito.

Este lunes 7 de septiembre, 15 sectores de Calderón, en el norte de Quito, continúan afectados por la suspensión del servicio de agua potable, tras la rotura de una tubería matriz.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) informó que el daño se produjo en una tubería de 300 milímetros y que equipos técnicos trabajan en su reparación.

La Epmaps informó que la suspensión del servicio de agua potable en 15 sectores de Calderón se debe a la rotura de una tubería matriz. Epmaps

¿Qué sectores están afectados?

La suspensión afecta a:

Barrios Centrales de Calderón

El Clavel

Paredes

José Terán

San José

San Luis de Calderón

San José de Morán

Luz y Vida

Sierra Hermosa

San José Alto

La Tola

Collas

Bellavista

Julio Zavala

Progreso

Esperanza

¿Cuándo regresará el agua?

Epmaps indicó que el servicio será restablecido de manera progresiva una vez que finalicen los trabajos de reparación.

Esto significa que el abastecimiento no regresará simultáneamente a todos los sectores, debido al proceso necesario para recuperar la presión en la red.

La afectación comenzó el domingo 6 de septiembre y no corresponde a un corte programado, sino a una emergencia ocasionada por la rotura de la tubería.