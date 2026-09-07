Rotura de tubería deja sin agua a 15 sectores de Calderón, este lunes 7 de septiembre de 2026
La suspensión se produjo por la rotura de una tubería matriz. El servicio se restablecerá de manera progresiva una vez concluyan los trabajos.
Quince sectores de Calderón continúan sin agua potable este lunes 7 de septiembre tras la rotura de una tubería matriz en el norte de Quito.
Redes Sociales
Compartir
Actualizada:
07 sep 2026 - 11:22
Este lunes 7 de septiembre, 15 sectores de Calderón, en el norte de Quito, continúan afectados por la suspensión del servicio de agua potable, tras la rotura de una tubería matriz.
La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) informó que el daño se produjo en una tubería de 300 milímetros y que equipos técnicos trabajan en su reparación.
¿Qué sectores están afectados?
La suspensión afecta a:
- Barrios Centrales de Calderón
- El Clavel
- Paredes
- José Terán
- San José
- San Luis de Calderón
- San José de Morán
- Luz y Vida
- Sierra Hermosa
- San José Alto
- La Tola
- Collas
- Bellavista
- Julio Zavala
- Progreso
- Esperanza
¿Cuándo regresará el agua?
Epmaps indicó que el servicio será restablecido de manera progresiva una vez que finalicen los trabajos de reparación.
Esto significa que el abastecimiento no regresará simultáneamente a todos los sectores, debido al proceso necesario para recuperar la presión en la red.
La afectación comenzó el domingo 6 de septiembre y no corresponde a un corte programado, sino a una emergencia ocasionada por la rotura de la tubería.
Compartir