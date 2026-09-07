Actualizada: 07 sep 2026 - 12:12
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Una nueva voz ecuatoriana cruza fronteras
Marie Carvallo, cantante ecuatoriana radicada en México, presenta su nueva canción “Triste”, un proyecto musical que promete.
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Actualizada: 07 sep 2026 - 12:12
Compartir
Marie Carvallo, cantante ecuatoriana radicada en México, presenta su nueva canción “Triste”, un proyecto musical que promete.