Seis siniestros se registraron en Quito este 21 de diciembre; hay cierres viales y heridos

Los Bomberos de Quito tuvieron que liberar a una persona atrapada en un vehículo en la Ruta Viva, este domingo 21 de diciembre.

La mañana y tarde de este domingo 21 de diciembre de 2025 estuvieron marcadas por una serie de siniestros de tránsito en distintos puntos de Quito.

Estas emergencias viales obligaron a cierres parciales de vías y a la activación de equipos de emergencia. En total, seis accidentes fueron reportados por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos, entre las 05:18 y las 12:30.

El más reciente ocurrió en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector San Martín. La AMT informó el cierre del carril izquierdo en sentido sur–norte.

A las 11:10 esa entidad municipal reportó otro siniestro en la avenida Ruta Viva, en el sector La Primavera, kilómetro 5, en sentido Aeropuerto–Quito.

El Cuerpo de Bomberos atendió a dos personas heridas y realizó maniobras de rescate para liberar a una persona que quedó atrapada dentro de un vehículo. La circulación fue restablecida a las 13:41.

También se reportó un accidente en el peaje de Oyacoto, en la Panamericana Norte, kilómetro 0. Esto obligó al cierre del carril derecho en sentido sur–norte. Posteriormente, la vía fue habilitada.

Durante la mañana de este domingo 21, otro percance ocurrió en el sector de Guamaní, en la avenida Maldonado y S57D. Ahí se cerró un carril en sentido sur–norte.

A este se sumó una emergencia en el sector Atahualpa, en la intersección de la avenida Alonso de Angulo y Teniente Hugo Ortiz, que provocó la interrupción de la circulación vehicular del carril derecho en sentido occidente–oriente.

El primer siniestro del día se registró a las 05:18, en los alrededores del Terminal Quitumbe, específicamente en la avenida Cóndor Ñan y Quitumbe Ñan. En este punto también se bloqueó la vía en sentido oriente–occidente para atender la emergencia.