Dos personas afectadas por siniestro de tránsito en el sector del túnel Guayasamín en Quito

Un siniestro de tránsito causó fuerte congestión vehicular en el carril izquierdo de la av. Oswaldo Guayasamín en el sentido Valle-Quito la tarde de este domingo 1 de febrero del 2026.

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad compartió una imagen del choque entre dos vehículos livianos. Sus carrocerías lucían completamente destrozadas producto del fuerte impacto.

La emergencia se atendió, en la Av. Oswaldo Guayasamín, a la altura túnel Guayasamín, en medio de una pertinaz lluvia que cae sobre la ciudad y mantiene la calzada mojada en diferentes sectores.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a dos personas que resultaron afectadas afectadas.

La Agencia Metropolitana de Tránsito señaló en su cuenta de X que la vía se encuentra parcialmente habilitada con un cierre del carril izquierdo sentido Valle-Quito.