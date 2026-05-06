Mujer arrestada tras muerte de cachorro maltés en Tampa
El ataque a un cachorro maltés fue captado en video y derivó en cargos por crueldad animal agravada.
Captan en video a mujer pateando un perro en calle de Florida, Estados Unidos
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Fecha de publicación
06 may 2026 - 20:47
Un cachorro de raza maltés, de apenas un año, murió luego de ser golpeado y lanzado violentamente contra el suelo por una mujer en Tampa, en un caso que generó indignación en redes sociales.
El hecho quedó registrado en video y permitió la intervención de las autoridades locales, que arrestaron a Imania Davis por cargos de crueldad animal agravada.
Según el reporte policial, el perro sufrió heridas fatales producto de la agresión. Las imágenes del ataque comenzaron a circular en plataformas digitales y provocaron reacciones de rechazo entre usuarios y organizaciones defensoras de animales.
Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras Davis permanece bajo custodia judicial.
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