Mujer arrestada tras muerte de cachorro maltés en Tampa

Captan en video a mujer pateando un perro en calle de Florida, Estados Unidos

Un cachorro de raza maltés, de apenas un año, murió luego de ser golpeado y lanzado violentamente contra el suelo por una mujer en Tampa, en un caso que generó indignación en redes sociales.

El hecho quedó registrado en video y permitió la intervención de las autoridades locales, que arrestaron a Imania Davis por cargos de crueldad animal agravada.

Según el reporte policial, el perro sufrió heridas fatales producto de la agresión. Las imágenes del ataque comenzaron a circular en plataformas digitales y provocaron reacciones de rechazo entre usuarios y organizaciones defensoras de animales.

Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras Davis permanece bajo custodia judicial.