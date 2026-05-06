Secap habilita 30 000 cupos para cursos gratuitos en Ecuador; ¿cómo aplicar?

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) anunció la apertura de 30 000 cupos para cursos gratuitos en distintas áreas de formación.

Estos programas de capacitación están dirigidos para quienes buscan fortalecer sus habilidades laborales. El Gobierno dijo que esta iniciativa forma parte de una primera fase y que en total se beneficiarán 90 000 personas durante 2026.

Según informó Cynthia Gellibert, secretaria general de la Administración Pública y Gabinete, el objetivo es impulsar la formación de jóvenes para potenciar la reactivación económica del país.

Los cursos disponibles son:

Emprendimiento

Comercio electrónico

Programación web

Gastronomía

Mantenimiento de computadoras

Mecánica automotriz

Electricidad básica

¿Cómo consultar si recibo un bono en Ecuador?

¿Cómo inscribirse?

Para acceder a los cursos, los interesados deberán seguir los siguientes pasos: