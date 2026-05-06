Secap habilita 30 000 cupos para cursos gratuitos en Ecuador; ¿cómo aplicar?
Hay cursos disponibles en siete áreas, entre ellas: emprendimiento, gastronomía, programación web, mecánica automotriz, entre otras.
Secap ofrece cursos gratuitos en diferentes áreas.
Referencial Freepik.
Compartir
Fecha de publicación
06 may 2026 - 20:36
El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) anunció la apertura de 30 000 cupos para cursos gratuitos en distintas áreas de formación.
Estos programas de capacitación están dirigidos para quienes buscan fortalecer sus habilidades laborales. El Gobierno dijo que esta iniciativa forma parte de una primera fase y que en total se beneficiarán 90 000 personas durante 2026.
Según informó Cynthia Gellibert, secretaria general de la Administración Pública y Gabinete, el objetivo es impulsar la formación de jóvenes para potenciar la reactivación económica del país.
Los cursos disponibles son:
- Emprendimiento
- Comercio electrónico
- Programación web
- Gastronomía
- Mantenimiento de computadoras
- Mecánica automotriz
- Electricidad básica
¿Cómo inscribirse?
Para acceder a los cursos, los interesados deberán seguir los siguientes pasos:
- Ingresa a la plataforma Encuentra Empleo del Ministerio del Trabajo
- Regístrate colocando sus datos personales
- Escoge el curso que mejor se adapte a su perfil e intereses
Compartir