Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Sociedad

Secap habilita 30 000 cupos para cursos gratuitos en Ecuador; ¿cómo aplicar?

Hay cursos disponibles en siete áreas, entre ellas: emprendimiento, gastronomía, programación web, mecánica automotriz, entre otras.

Secap ofrece cursos gratuitos en diferentes áreas.

Referencial Freepik.

Autor

Ana Rosero

Fecha de publicación

06 may 2026 - 20:36

Unirse a Whatsapp

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) anunció la apertura de 30 000 cupos para cursos gratuitos en distintas áreas de formación.

Estos programas de capacitación están dirigidos para quienes buscan fortalecer sus habilidades laborales. El Gobierno dijo que esta iniciativa forma parte de una primera fase y que en total se beneficiarán 90 000 personas durante 2026.

Según informó Cynthia Gellibert, secretaria general de la Administración Pública y Gabinete, el objetivo es impulsar la formación de jóvenes para potenciar la reactivación económica del país.

Los cursos disponibles son:

  • Emprendimiento
  • Comercio electrónico
  • Programación web
  • Gastronomía
  • Mantenimiento de computadoras
  • Mecánica automotriz
  • Electricidad básica

  • ¿Cómo consultar si recibo un bono en Ecuador?

¿Cómo inscribirse?

Para acceder a los cursos, los interesados deberán seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa a la plataforma Encuentra Empleo del Ministerio del Trabajo
  • Regístrate colocando sus datos personales 
  • Escoge el curso que mejor se adapte a su perfil e intereses

Te puede interesar