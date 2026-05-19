Caída de tractor en Nayón deja dos personas fallecidas

La tarde del martes 19 de mayo de 2026, un siniestro de tránsito se registró en Nayón, al nororiente de Quito.

De acuerdo con información de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), un tractor cayó por cerca de 50 metros hacia una quebrada.

Autoridades informaron que, producto del accidente, dos personas resultaron fallecidas.

Indicaron además, que el tractor cayó por una montaña y que al bajar al sitio donde se encontraba el vehículo pesado, se evidenció que una persona salió expulsada y la otra estaba atrapada.

La alerta del siniestro de tránsito fue emitida al ECU 911. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de las víctimas.