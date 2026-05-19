¡Hincapié campeón! Arsenal logra el título de la Premier League, tras resultado del City

El Arsenal conquistó la Premier League 2025-2026 este martes tras el empate del Manchester City (2º) en la cancha del Bournemouth (1-1), poniendo así fin a una sequía de títulos ligueros desde 2004.

El Arsenal conquistó la Premier poniendo así fin a una sequía de títulos ligueros desde 2004. Los 'Gunners', que cuentan con cuatro puntos más que los Citizens de Pep Guardiola a falta de una fecha para el final del campeonato inglés, toman el relevo del Liverpool, ganador de la anterior edición de la Premier.

La consecución del título este martes concede a los hombres de Mikel Arteta la posibilidad de centrarse exclusivamente en la final de la Liga de Campeones que disputarán el sábado 30 de mayo ante el PSG en Budapest, aunque antes visitarán al Crystal Palace en un partido ya sin nada en juego.

La campaña del Arsenal en la Premier League ha estado marcada por una notable consistencia colectiva y una evolución táctica que hoy los tiene en la cima. Bajo la dirección de Mikel Arteta, Arsenal ha construido una campaña sólida sumando 25 victorias, 7 empates y apenas 5 derrotas a lo largo de las 37 jornadas disputadas.

El equipo mostró una madurez competitiva impecable, transformando el Emirates Stadium en un verdadero fortín donde consiguieron 15 de sus triunfos, cediendo puntos en contadas ocasiones y manteniendo una regularidad en condición de visitante que les permitió sostener el pulso ante el acecho constante.

El gran pilar de este éxito ha sido el equilibrio entre una defensa de hierro y un ataque sumamente efectivo. El Arsenal consolidó la mejor retaguardia del campeonato, encajando apenas 26 goles en contra gracias a la solidez de la zaga liderada por William Saliba y Gabriel Magalhães, potenciada por las variantes defensivas del italiano Riccardo Calafiori y el ecuatoriano Piero Hincapié.

En el frente de ataque, el sueco Viktor Gyökeres se alzó como la gran carta de gol del equipo firmando 14 anotaciones en la liga, bien secundado por el desequilibrio de Bukayo Saka, la creatividad de Martin Odegaard y la jerarquía de Kai Havertz en momentos clave, como el reciente gol frente al Burnley.

La recta final de la temporada ha sido un testimonio de la fortaleza mental del plantel, superando la presión que en años anteriores les había jugado en contra. Hilvanar triunfos consecutivos en mayo ante el Fulham (3-0), West Ham (1-0) y el agónico triunfo ante Burnley en la penúltima fecha, demuestra un manejo de los tiempos y una madurez colectiva óptima.

Con 82 puntos en la tabla y a falta de una sola jornada para el cierre del torneo, la consistencia de este Arsenal los ha colocado a las puertas de hacer historia, esperando el ansiado tropiezo del Manchester City para levantar la corona de la Premier League después de más de dos décadas.