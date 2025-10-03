La tarjeta del Metro de Quito podrá usarse para pagar en locales del Centro Histórico

La tarjeta del Metro de Quito permite a los usuarios utilizar este sistema de transporte sin necesidad de hacer filas.

El sistema de transporte subterráneo de la capital amplía sus servicios. Este viernes 3 de octubre de 2025, la 'Tarjeta Ciudad' del Metro de Quito podrá utilizarse no solo para cancelar los pasajes, sino también como medio de pago en locales comerciales del Centro Histórico.

Andrea Limaico, representante de la iniciativa 'De Vuelta al Centro', explicó que esta medida busca dinamizar la economía de la zona. “Con el saldo que se carga en la tarjeta se podrán realizar compras en negocios que cuenten con datafast”.

Además, dijo que el usuario no necesita activar este nuevo servicio, solo se requiere tener saldo en la cuenta de la Tarjeta.

El proceso de recarga de la tarjeta se puede realizar de diferentes formas:

En las estaciones del Metro de Quito.

del Metro de Quito. En las tiendas de barrio que cuentan con Pichincha Mi Vecino.

de que cuentan con Pichincha Mi Vecino. También por la aplicación de la banca móvil del Banco Pichincha.

Quito redujo un 10% de emisiones de gases contaminantes

Gandhi Trujillo, gerente de medios de pago de la entidad fianciera, señaló que el sistema funcionará como una tarjeta prepago. Es decir el mismo saldo servirá tanto para movilizarse en el Metro como para pagar consumos en los comercios habilitados.

Hasta este viernes 3 de octubre, el Metro de Quito ha entregado más de 350 000 tarjetas Ciudad, que todavía pueden obtenerse de manera gratuita en las estaciones del sistema de transporte subterráneo.