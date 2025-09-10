Tres nuevas rutas de buses que conectan con el Metro de Quito fueron habilitadas; ¿cuáles son?

Miles de personas utilizan el transporte público de Quito a diario.

El Municipio de Quito informó, el martes 9 de septiembre del 2025, que se habilitaron tres nuevas rutas de transporte público que conectan directamente con el Metro de Quito.

La conexión es con la Estación El Labrador, donde se encuentra el Metro, el Trolebús, la Ecovía y el Corredor Central Norte. Se trata de las rutas Atucucho, La Pulida y Carmen Bajo.

Además, 13 rutas del norte fueron reorganizadas dentro del Programa Norte y ya están operativas. “El objetivo de ampliar la cobertura, mejorar el servicio e integrar mejor los barrios”, señaló la Alcaldía.

Entre las rutas extendidas se encuentran:

Roldós – Estación Metro La Carolina (superficie)

Bella Aurora – Amagasí – Edén – San Pablo

Atucucho – Comité del Pueblo

Tiwintza – Carcelén

Atucucho – Terminal Ofelia

Santa María – Florida – 6 de Diciembre San José Obrero – Mena del Hierro – La 'Y'

También se hicieron cambios en tres recorridos:

La Pulida – Ejido

Rancho San Antonio – Cotocollao – Cristianía

Roldós – Condado – El Labrador

Según las autoridades municipales, estos cambios en las rutas beneficiarán alrededor de 87 000 personas que viven en más de 70 barrios del norte de la capital.

Por ejemplo, los vecinos de esas zonas podrán ahorrar entre 25 y 40 minutos en sus traslados diarios, según el Municipio. Además, la entidad aseguró que tendrán un servicio más frecuente y una conexión directa con el Metro y otros sistemas de transporte.