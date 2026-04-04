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Quito

Tráfico en Quito hoy sábado 4 de abril: vías cerradas y rutas alternas

La restricción es parcial y se debe a trabajos viales en la av. De los Conquistadores y Simón Bolívar.

Trabajos viales en la av. De los Conquistadores y Simón Bolívar.

AMT

Autor

Tamara Lopez

Actualizada:

04 abr 2026 - 09:37

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La Agencia Metropolitana de Tránsito informó sobre un cierre vial parcial en el sector de Guápulo, específicamente en la intersección de la avenida De los Conquistadores y la av. Simón Bolívar. 

La medida afecta el tránsito en sentido Quito - Cumbayá y se extiende hasta el sector de Juan León Mera, debido a trabajos en la vía.

Tránsito restringido en sentido Quito – Cumbayá  

El cierre parcial implica una reducción de carriles, lo que podría generar congestión vehicular, especialmente en horas pico

Autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución y considerar rutas alternas para evitar retrasos.

Rutas alternas recomendadas  

Para quienes se movilizan hacia Cumbayá desde Quito, se sugieren las siguientes opciones: 

  • Utilizar la avenida Simón Bolívar en tramos no afectados
  • Tomar la vía por el túnel Guayasamín
  • Desviarse por la av. Interoceánica

Estas rutas permiten mantener la conexión entre la capital y los valles, evitando el tramo intervenido en Guápulo.  