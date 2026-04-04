Tráfico en Quito hoy sábado 4 de abril: vías cerradas y rutas alternas

Trabajos viales en la av. De los Conquistadores y Simón Bolívar.

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó sobre un cierre vial parcial en el sector de Guápulo, específicamente en la intersección de la avenida De los Conquistadores y la av. Simón Bolívar.

La medida afecta el tránsito en sentido Quito - Cumbayá y se extiende hasta el sector de Juan León Mera, debido a trabajos en la vía.

Tránsito restringido en sentido Quito – Cumbayá

El cierre parcial implica una reducción de carriles, lo que podría generar congestión vehicular, especialmente en horas pico.

Autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución y considerar rutas alternas para evitar retrasos.

Rutas alternas recomendadas

Para quienes se movilizan hacia Cumbayá desde Quito, se sugieren las siguientes opciones:

Utilizar la avenida Simón Bolívar en tramos no afectados

en tramos no afectados Tomar la vía por el túnel Guayasamín

por el Desviarse por la av. Interoceánica

Estas rutas permiten mantener la conexión entre la capital y los valles, evitando el tramo intervenido en Guápulo.