Tráfico en Quito hoy sábado 4 de abril: vías cerradas y rutas alternas
La restricción es parcial y se debe a trabajos viales en la av. De los Conquistadores y Simón Bolívar.
Trabajos viales en la av. De los Conquistadores y Simón Bolívar.
AMT
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Actualizada:
04 abr 2026 - 09:37
La Agencia Metropolitana de Tránsito informó sobre un cierre vial parcial en el sector de Guápulo, específicamente en la intersección de la avenida De los Conquistadores y la av. Simón Bolívar.
La medida afecta el tránsito en sentido Quito - Cumbayá y se extiende hasta el sector de Juan León Mera, debido a trabajos en la vía.
Tránsito restringido en sentido Quito – Cumbayá
El cierre parcial implica una reducción de carriles, lo que podría generar congestión vehicular, especialmente en horas pico.
Autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución y considerar rutas alternas para evitar retrasos.
Rutas alternas recomendadas
Para quienes se movilizan hacia Cumbayá desde Quito, se sugieren las siguientes opciones:
- Utilizar la avenida Simón Bolívar en tramos no afectados
- Tomar la vía por el túnel Guayasamín
- Desviarse por la av. Interoceánica
Estas rutas permiten mantener la conexión entre la capital y los valles, evitando el tramo intervenido en Guápulo.
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