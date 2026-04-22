Tragedia en el Rucu Pichincha: una persona fallece y otra es rescatada este 22 de abril

La emergencia se originó por una posible caída en una zona de difícil acceso

Una alerta activó a los equipos de rescate en el Rucu Pichincha, específicamente en el sector conocido como la Cueva del Oso.

Al llegar al sitio, los bomberos confirmaron que una persona falleció, mientras otra logró ser estabilizada tras el accidente.

Rescate en condiciones complejas

Según el reporte, la emergencia se originó por una posible caída en una zona de difícil acceso. El equipo de rescate actuó de inmediato, enfrentando condiciones complicadas por el terreno.

La persona herida recibió atención prehospitalaria en el lugar y luego fue trasladada para recibir atención médica.

Coordinación tras la emergencia

Una vez finalizadas las labores, se coordinó con la Policía Nacional del Ecuador para iniciar los procedimientos correspondientes e investigar lo ocurrido.

Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del accidente y determinar qué factores pudieron influir.

Llamado a la prevención

Este hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos de realizar actividades en montaña sin las medidas adecuadas.

Los equipos de rescate insisten en la importancia de planificar, informarse y usar equipo de seguridad.