Asalto en la vía Cuenca-Molleturo deja un conductor herido

Una buseta fue atacada por hombres armados en la vía Cuenca-Molleturo.

Los pasajeros de una buseta fueron víctimas de un asalto en la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, la noche del miércoles 22 de abril del 2026. El hecho violento ocurrió a la altura de Puerto Inca.

Los hombres armados atacaron una buseta de color blanco e hirieron de bala al conductor. En videos compartidos en redes sociales se ven los daños ocasionados por las armas en las llantas, ventanas y puertas.

Se conoce que los asaltantes se llevaron las pertenencias de las víctimas. Una ambulancia llegó al sitio para atender al conductor y evaluar a los demás ocupantes.

Los internautas exigen mayor presencia policial y controles en la vía Cuenca-Molleturo, ruta estratégica que conecta las provincias de Azuay y Guayas. Según denuncias ciudadanas, en esta zona se registran constantes robos bajo la modalidad de asalto a mano armada.