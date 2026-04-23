Asesino se ríe mientras jueza dicta cadena perpetua en Miami-Dade

Marcus Terry durante su sentencia el 21 de abril de 2026.

Un hombre condenado por asesinato provocó indignación en la corte del condado de Miami-Dade luego de reírse mientras la jueza le dictaba cadena perpetua, según reportó Telemundo 51.

Durante la audiencia, el acusado mostró una actitud desafiante e incluso se burló de la magistrada mientras se leía la sentencia.

De acuerdo con el medio, el hombre llegó a decirle a la jueza frases como “usted es graciosa”, lo que generó tensión en la sala y rechazo entre los presentes.

La jueza continuó con la lectura del fallo, ignorando la actitud del sentenciado.

El individuo, identificado como Marcus Terry, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por matar a su compañero de celda en 2025.

El comportamiento del condenado ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan la falta de remordimiento mostrada durante la audiencia.