El transporte pesado tendrá horario de restricción en la Ruta Viva y Simón Bolívar en Quito

Los vehículos pesados, como trailers, tendrán horario de restricción de circulación en la Simón Bolivar y Ruta Viva

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció que la circulación del transporte pesado se restringirá entre las 06:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00 en las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva.

El Burgomaestre anunció esa medida, este martes 11 de noviembre del 2025, como parte de siete medidas para contener los siniestros de tránsito, principalmente en estas arterias viales de la capital.

Muñoz informó que "en las próximas horas" firmará una resolución de la Alcaldía para la restricción de la circulación de los vehículos pesados.

"La restricción será en las mismas horas del Pico y Placa, horario en que los niños se están movilizando a las escuelas o niños y trabajadores están regresando a sus casas", dijo el Alcalde

Otras medidas para reducir siniestros