El transporte pesado tendrá horario de restricción en la Ruta Viva y Simón Bolívar en Quito
El Alcalde de Quito informó que "en las próximas horas" firmará una resolución para la restricción de la circulación de vehículos pesados.
Los vehículos pesados, como trailers, tendrán horario de restricción de circulación en la Simón Bolivar y Ruta Viva
11 nov 2025 - 15:22
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció que la circulación del transporte pesado se restringirá entre las 06:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00 en las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva.
El Burgomaestre anunció esa medida, este martes 11 de noviembre del 2025, como parte de siete medidas para contener los siniestros de tránsito, principalmente en estas arterias viales de la capital.
Muñoz informó que "en las próximas horas" firmará una resolución de la Alcaldía para la restricción de la circulación de los vehículos pesados.
"La restricción será en las mismas horas del Pico y Placa, horario en que los niños se están movilizando a las escuelas o niños y trabajadores están regresando a sus casas", dijo el Alcalde
Otras medidas para reducir siniestros
13 puntos de control
- Aumentar los controles preventivos de velocidad priorizando 13 lugares de mayor siniestralidad.
- Los puntos son: La Argelia, Loma de Puengasí, Autopista General Rumiñahui, Universidad Internacional, Intersección Ruta Viva y Simón Bolívar, Guápulo, Granados, Zámbiza, Nayón, Gualo, Km 1, Km4 y Km 8 Ruta Viva.
Refuerzo de señalización
- Se reforzará la señalización en puntos críticos de control.
Radares de velocidad preventivos
- Se comprarán radares con fines pedagógicos y de prevención, mientras se homologan los radares.
Publicidad exterior
- Cada 30 minutos, el Municipio pondrá temas de interés utilizando las vallas por 35 segundos.
- Se destacará el mensaje: 'La velocidad mata, cada vida importa, baja la velocidad'.
Alianzas con bares y discotecas
- Creae una alianza con bares y discutecas para implementar el 'conductor elegido'.
- Al conductor elegido se le dará bebidas soft.
