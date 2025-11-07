Choque múltiple de buses y automóviles en la avenida Occidental, en el norte de Quito

Un choque múltiple se registró en la avenida Occidental, en el norte de Quito.

Un choque múltiple sobre la avenida Occidental, en el norte de Quito, se registró la mañana de este viernes 7 de noviembre de 2025.

El impacto ourrió antes de las 06:00 en el sentido norte - sur, entre el ingreso a Colinas de Pichincha y El Bosque.

Dos buses de pasajeros y tres automóviles chocaron y dejaron dos carriles completamente bloqueados por el siniestro de tránsito.

Los pasajeros de los buses abandonaron las unidades de transporte y caminaron en busca de otro transporte para avanzar hacia su destino.

Se conoce que el primer bus se atascó con unos cables que quedaron colgados en la noche anterior luego de la caída de un árbol que ocasionó el corte de energía en el sector.

Largas filas de vehículos se registraron sobre la avenida Mariscal Sucre en plena hora pico. El dron de Teleamazonas captó el trancón por varios kilómetros hasta el sector de San Carlos.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudió al sitio para gestionar la movilidad y confirmaron que no se registraron personas afectadas por el choque.

Las autoridades recomendaron tomar rutas alternas por el tráfico en la zona. Entre ellas constan la avenida 10 de Agosto y De La Prensa.