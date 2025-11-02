Municipio reimpulsa el plan de 'conductor elegido' para prevenir siniestros de tránsito

Un siniestro de tránsito en la Ruta Viva involucró a ocho vehículos y dejó tres personas fallecidas.

Tras el reciente siniestro mortal ocurrido en la Ruta Viva, el Municipio de Quito anunció una serie de medidas orientadas a reducir la siniestralidad vial en la capital. El alcalde Pabel Muñoz, anunció este domingo 2 de noviembre del 2025 que se retomará la campaña “conductor elegido”, que busca involucrar de forma directa a bares y discotecas en la promoción de una conducción responsable.

El objetivo de este plan es que los establecimientos de entretenimiento ofrezcan incentivos a los clientes que se comprometan a no consumir alcohol si serán quienes conduzcan al grupo. Con ello se busca fomentar fomentando así una cultura de prevención y autocuidado.

“Queremos que cada quiteño vuelva a casa sano y salvo. El conductor elegido puede salvar vidas”, enfatizó Muñoz en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. Además, convocó a los locales nocturnos a sumarse a esta cruzada por la seguridad vial.

La medida será impulsada desde el Municipio en coordinación con el sector privado, con el propósito de evitar tragedias relacionadas con el consumo de alcohol al volante.

El alcalde recordó que Quito enfrenta una “pandemia” de siniestros de tránsito y que solo en octubre se realizaron más de 1 180 operativos, con 16 800 vehículos revisados, 400 motocicletas retenidas y 2 700 controles específicos a motos.

Sin embargo, advirtió que las cifras muestran que los controles, por sí solos, no son suficientes y que la corresponsabilidad ciudadana es clave para frenar la violencia vial.

La administración municipal también anunció otras cinco medidas: