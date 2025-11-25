Transportistas realizan plantón en la Ruta Viva por la restricción horaria para vehículos pesados

Vehículos pesados y volquetas se detuvieron a un costado de la Ruta Viva, en Quito, este martes 25 de noviembre del 2025.

Decenas de transportistas y volqueteros se apostaron a un costado de la Ruta Viva, en Quito, este martes 25 de noviembre del 2025. En ese lugar detuvieron sus vehículos pesados y realizaron un plantón en rechazo a la nueva restricción de circulación anunciada por el Municipio de Quito.

Además, del plantón, los manifestantes realizarán una caravana para pedir que se derogue la restricción horaria para vehículos de carga pesada y transporte de materiales peligrosos, que entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2025.

José Villarroel, uno de los transportistas, cuestionó la decisión municipal. “Restringir la circulación de vehículos pesados no va a reducir los siniestros, y peor aún, tendremos un caos en las vías porque todos los vehículos pesados saldrán a la misma hora”, señaló.

Restricción de vehículos de carga pesada arrancará el 1 de diciembre

Como alternativa, propone que se fortalezca el control de velocidad, se reduzca el límite permitido y se obligue a que los vehículos pesados circulen exclusivamente por el carril derecho.

Además Villarroel advirtió que, si la resolución no es derogada, el gremio de transportistas realizará una marcha el 1 de diciembre en la capital.

Fechas y horas de restricción

La resolución firmada por el alcalde Pabel Muñoz establece una restricción de circulación por horarios para vehículos pesados. El objetivo es disminuir los índices de siniestralidad en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva.

La implementación se cumplirá en dos etapas: