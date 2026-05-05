'Sueño Tricolor': el emotivo himno de Margarita y Alfonso Laso para La Tri

La pasión por el Mundial 2026 se siente en Ecuador y la música se ha convertido en uno de los canales para expresar el apoyo a La Tri. Margarita Laso, cantante y poeta ecuatoriana, estrenó el tema "Sueño Tricolor".

El tema que resalta las raíces afroecuatorianas al son de la marimba, es una colaboración con su esposo Pablo Valarezo y cuenta también con la voz inigualable de su hermano Alfonso Laso, referente del fútbol ecuatoriano.

Su hija Rafaela Valarezo y Jabiera Guerra que componen el dúo Pinxame también son parte de esta canción que refleja el orgullo de ser ecuatoriano y la pasión de la hinchada.

Desde distintas profesiones los hermanos Laso expresan su pasión por el fútbol. Alfonsito con el relato de los goles y Margarita con la música.

"Es una pasión de mi padre. Hemos amado el corazón del deportista, lo que le moviliza, lo que le ilusiona y cómo nos va cargando en sus espaldas, le hemos visto al Richard Carapaz, a Neisi Dajomes y pensamos ahora en estos futbolistas y nuevamente qué emoción nos da verles representar nuestra bandera", confiesa Margarita.