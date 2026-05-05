Registro Civil responde ante alerta de filtración masiva de datos en Ecuador

El Registro Civil reaccionó ante una alerta de filtración de datos.

Una alerta por la filtración de los datos de todos los ecuatorianos con cédula de identidad se difundió en redes sociales.

El Registro Civil reaccionó a través de un comunicado difundido en redes sociales la tarde de este martes 5 de mayo de 2026.

Respuesta oficial del Registro Civil sobre la seguridad de los datos

Según el Registro Civil, desde la difusión de la alerta, el lunes, se activó el protocolo de seguridad de la información.

"Al momento no se ha detectado vulneración de datos de los ciudadanos, ni amenazas en el repositorio actual, las mismas que hemos confirmado desde el 2024", precisó la institución.

De acuerdo con la organización especializada Vecert Analyzer, hay una alerta crítica por la fuga masiva de datos.

El atacante de los sistemas fue identificado como "GordonFreeman", que opera bajo el colectivo L4TAMFUCKERS, que "afirma haber vulnerado completamente el sistema nacional, extrayendo los datos de identidad de prácticamente toda la población con cédula de identidad".

Es un caso muy similar a uno difundido un mes atrás respecto a la información de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Según Vecert Analyzer, entre los archivos comprometidos constan 14,8 millones de tablas de datos y 10,6 millones de imágenes de identificación de alta definición.

Mientras tanto, el Registro CIvil indicó que se evalúan posibles fuentes externas, como registros históricos o integraciones con terceros.

La investigación seguirá en curso y la institución insistió en que la seguridad de su Agencia Virtual se ha reforzado en los últimos dos años.

Riesgos por el ataque al Registro Civil

Según la compañía global de ciberseguridad, la fuga de datos pone en riesgo a los ecuatorianos que tienen cédula de identidad.

Implica incluso que los atacantes podrían "reconstruir la identidad legal" de la mayor parte de la población ecuatoriana.

Las imágenes que habrían sido robadas son las fotografías para la cédula, "lo que permite ataques de suplantación biométrica".

Asimismo, la compañía exhortó a las instituciones del sistema financiero a reforzar sus protocolos de verificación de identidad y extremar precauciones.