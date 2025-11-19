Tras masacre, 87 presos de la cárcel de Machala fueron trasladados a otra prisión

Militares brindaron seguridad durante el traslado de 87 personas privadas de libertad del Centro de Privación de Libertad El Oro N.º 1, ubicado en Machala.

El Ejército ecuatoriano y la Policía Nacional movieron, la noche del martes 19 de noviembre del 2025, a 87 presos que estaban en la cárcel de Machala hacia una prisión de la ciudad de Guayaquil.

El traslado de los privados de libertad se dio luego de que el pasado 9 de noviembre hubo 31 asesinatos en ese centro de privación de libertad de El Oro.

"Como parte de la operación, se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en todo el perímetro del centro carcelario, asegurando un embarque ordenado de las personas privadas de libertad en varios vehículos con destino a Guayaquil, donde fueron reubicadas en un centro de rehabilitación social", señaló el Ejército en sus cuentas oficiales.

La institución militar aseguró que durante el traslado se había garantizado "el respeto irrestricto a los derechos humanos" de los presos.

La revuelta en el centro carcelario de Machala inició la madrugada del 9 de noviembre, cuando integrantes de un grupo criminal 'Sao Box' asesinaron a cuatro miembros de 'Los Lobos'.

Por la tarde se descubrió que 27 presos de 'Sao Box' habían sido asfixiados por sus compañeros de celda, en aparente represalia de 'Los Lobos' al ataque de la madrugada.

Según el Gobierno, la masacre se habría producido porque los presos querían evitar que se produzcan traslados desde ese centro penitenciario hacia la nueva cárcel del 'Encuentro', ubicada en Santa Elena.

Noboa envió al día siguiente a esa prisión de máxima seguridad a los 300 presos "más peligrosos" del país, entre los que estaban cabecillas de bandas criminales y también el exvicepresidente correísta Jorge Glas, pese a que la construcción de la cárcel solo tiene un avance del 40%.

La denominada como cárcel del 'Encuentro' se alzó como respuesta a la crisis de violencia criminal que azota las prisiones ecuatorianas en los últimos años, donde han sido asesinados más de 600 presos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.