Daniel Noboa confirma el primer traslado de 300 presos a la nueva cárcel del Encuentro

Este lunes 10 de noviembre del 2025 se realizó el primer traslado de presos a la nueva cárcel de máxima seguridad ubicada en Santa Elena

El presidente Daniel Noboa confirmó, la tarde de este lunes 10 de noviembre del 2025, el traslado de 300 presos de diferentes centros de privación de la libertad a la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.

“El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos. Los primeros 300 PPL más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro”, informó el Primer Mandatario, en su cuenta de X.

En imágenes del traslado se observa a un grupo de privados de la libertad custodiados por miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Todos los presos están sentado en el piso y con esposas en las manos. Además, visten traje naranja y todos lucen rapados el cabello.

El primero en anunciar el traslado masivo de presos fue el ministro del Interior, John Reimberg. Él dijo que esta acción responde a una estrategia para desarticular redes delictivas que operan desde las prisiones.

"Hoy están siendo trasladados, lo que nadie se había atrevido, a una cárcel de máxima seguridad donde se les acabó la fiesta, donde se les acabó dar órdenes desde las cárceles u obedecer las órdenes que recibían desde afuera de ciertos sectores interesados en que haya violencia", dijo el Ministro, en una entrevista radial

Según Reimberg, los presos en la cárcel del Encuentro permanecerán encerrados en celdas que impiden su contacto y comunicación con otros.

La cárcel cuenta con una infraestructura exterior e interior con seis torres de vigilancia (9,5 metros de altura cada una), una muralla de nueve metros, seis metros de concreto y tres metros de malla inescalable.

Además, cuenta con medidas tecnológicas de seguridad como bloqueadores de señal celular y WIFI, control de acceso basado en huellas digitales, sensores de detección temprana de intrusos, detectores de metales, centro de grabación contínua, entre otros.